Карпин и Галактионов посетили тренировку «Ахмата» в Турции

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и специалист молодежной команды Михаил Галактионов посетили тренировку «Ахмата» в Турции.
Специалисты присутствовали на утреннем сборе команды в понедельник, сообщает пресс-служба «Ахмата».
Напомним, стыковой матч за право выйти на ЧМ-2022 между Россией и Польшей пройдет 24 марта в «Лужниках».
На утренней игре с участием грозненцев присутствовал тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Валерием Карпиным, а также главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов. pic.twitter.com/C8E3rpTsHz— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 31, 2022
источник: ФК «Ахмат»