Мората принял решение не уходить из «Ювентуса» в зимнее трансферное окно

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у мадридского «Атлетико», принял решение остаться в »Старой синьоре» до конца сезона. Об этом сообщает Marca.

Ранее приводилась информация, что «Барселона» заинтересована в подписании контракта с испанцем.

Отметим, что Альваро в нынешнем сезоне провел за туринцев во всех турнирах 23 матча, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. Действующий контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Ранее испанец выступал за мадридский «Реал», воспитанником которого он является, и лондонский «Челси».