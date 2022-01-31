Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом «Реала»

Французский форвард Киллиан Мбаппе договорился о финансовых условиях контракта с мадридским «Реалом», сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Bild.

По данным источника, 23-летний футболист будет получать 50 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком испанской команды.

Мбаппе перейдет в «Реал» летом 2022 года, когда у него закончится контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий провел 28 матчей за французский гранд, в которых забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.