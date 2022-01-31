Дмитрий Булыкин: Странно, что ЦСКА отдает Чалова в «Базель»

Экс-футболист Дмитрий Булыкин выразил мнение по поводу возможного перехода нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель».

«В ЦСКА долго на него надеялись, ничего не получилось и теперь решили сменить обстановку для Федора. У него появится новая мотивация, может это ему поможет. Армейцы возлагали на него большие надежды, поэтому немного странно отдавать его в «Базель», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин присоединится к швейцарского клубу этой зимой на правах аренды до конца сезона-2023/24. При этом в контракте футболиста не будет прописан пункт о выкупе.

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.