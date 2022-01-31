Президент Польского футбольного союза: Задача сборной - выйти на чемпионат мира в Катар

Глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша рассказал о назначении нового главного тренера Чеслава Михневича и о целях, которые он ставит перед национальной командой.

«После долгих разговоров, анализов и долгих размышлений я сделал выбор, которым доволен, и считаю его оптимальным в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня своим конкретным планом. Наша главная цель – успешное выступление в стыковых матчах и выход на чемпионат мира в Катаре», — приводит слова Кулеши пресс-служба PZPN.

Добавим, что в послужном списке Михневича были такие клубы в тренерской карьере, как: «Лех», «Арка Гдыня», «Ягеллония», «Погонь Щецин», «Термалица», «Легия».

Последним местом работы специалиста была «Легия», он руководил командой на прошлом групповом этапе Лиги Европы, когда команда встречалась со «Спартаком», «Наполи» и «Лестером». Поляки не смогли выйти из этого квартета.

Стыковой матч между Россией и Польшей пройдет 24 марта в «Лужниках».