Агент форварда «Антверпена» Ламкеля Зе подтвердил трансфер своего клиента в «Химки»

Агент Шарбель Эрсой, представляющий интересы нападающего «Антверпена» Дидье Ламкеля Зе, сообщил о том, что футболист продолжит свою карьеру в «Химках».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего камерунца в качестве усиления своей атакующей линий перед возобновлением второй половины сезона-2021/22.

– Да, это правда – Дидье переходит в «Химки». Условия? Аренда без права выкупа, – цитирует агент Sport24.

Напомним, что Ламкель Зе защищал цвета «Антверпена» с лета 2018 года. Всего за бельгийскую команду он отыграл 88 матчей, отличившись 21 забитым мячом и 12 голевыми передачами.

Добавим, что начало текущего сезона форвард провел в аренде в клубе чемпионата Словакии – «Дунайска Стреда». 12 января футболист вернулся в расположение «Антверпена».