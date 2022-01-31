«Сейчас мы думаем только о сборной России». Михневич прокомментировал предстоящий стыковой матч

Новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал свое назначение на новый пост, а также рассказал о подготовке к матчу с Россией.

«Каждый тренер, который начинает работать в этой профессии, мечтает когда-нибудь возглавить сборную, и сегодня эта моя мечта сбылась, я горжусь», — сказал Михневич.

«У меня уже была возможность работать со сборной Польши (с 2017 по 2020 год Михневич работал с молодежной сборной Польши — прим. «Советский спорт»), я знаю, что меня ждет, как выглядят тренировки. Теперь мы думаем только о Москве, о России, мы сосредоточимся на этом. Но мы должны полностью погрузиться в нашего соперника, чтобы знать о нем все», - передает слова Михневича Польский футбольный союз.

Добавим, что в послужном списке Михневича были такие клубы в тренерской карьере, как: «Лех», «Арка Гдыня», «Ягеллония», «Погонь Щецин», «Термалица», «Легия».

Последним местом работы специалиста была «Легия», он руководил командой на прошлом групповом этапе Лиги Европы, когда команда встречалась со «Спартаком», «Наполи» и «Лестером». Поляки не смогли выйти из этого квартета.

Стыковой матч между Россией и Польшей пройдет 24 марта в «Лужниках».