Губерниев - о Чалове: Нужно выходить из зоны комфорта. Пусть переходит в «Базель» на любых правах

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение по поводу возможного перехода нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель».

Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин присоединится к швейцарского клубу этой зимой на правах аренды до конца сезона-2023/24. При этом в контракте футболиста не будет прописан пункт о выкупе.

«Нужно выходить из зоны комфорта. Пусть переходит в «Базель» на любых правах, пусть цепляется - футболист-то хороший. Начал он за здравие, раскрасил все цветными красками, а потом стал все закрашивать в черно-белые тона», - приводит слова Губерниева РИА Новости.

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.