Лэмпард официально назначен на пост главного тренера «Эвертона»

Пресс-служба «Эвертона» сообщила о том, что новым главным тренером клуба стал экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.

По информации источника, 43-летний специалист подписал с «ирисками» контракт на два с половиной года. Отметим, что на этой должности англичанин заменил Рафаэля Бенитеса.

Напомним, что Лэмпард находил без клуба с января прошлого года. Ранее он возглавлял «Челси». При нем лондонцы одержали 44 победы, 15 раз сыграли вничью и потерпели 25 поражений.

Добавим, что в данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 20 турах.

