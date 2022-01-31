«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за подписание Тилеманса

«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманса. Об сообщает Nacional.

По информации источника, мерсисайдцы опережают «Барселону» в борьбе за подписание Тилеманса, который в текущем сезоне забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах за «лис».

Напомним, Тилеманс присоединился к составу «Лестера» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим футболистом команды по версии болельщиков «лис» – на его счету девять голов и шесть ассистов в 51 матчей. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.