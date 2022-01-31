Дмитрий Кузнецов: Для Чалова переход в «Базель» - это путь наверх

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поддержал переход Федора Чалова в «Базель».

Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин присоединится к швейцарского клубу этой зимой на правах аренды до конца сезона-2023/24. При этом в контракте футболиста не будет прописан пункт о выкупе.

«Игровая практика — самое важное в карьере футболиста. Для Чалова переход в «Базель» — это путь наверх. Пусть Федор посмотрит, как люди живут в Европе, как готовятся, как относятся к делу. Для него это будет полезно. Чалов сейчас не имеет права выбирать, куда ему ехать. «Базель» — хорошая команда. Пусть начнёт показывать качественный футбол хотя бы на этом уровне», - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.