Лэмпард сделал послание игрокам «Эвертона» после назначения главным тренером команды

Фрэнк Лэмпард обратился к игрокам »Эвертона» после назначения главным тренером команды.

«Мое первое послание игрокам - мы должны быть единым целым. Будем делать свою работу, а фанаты всегда нас поддержат», - приводит слова английского специалиста пресс-служба ливерпульского клуба.

Ранее сообщалось, что 43-летний специалист подписал с «ирисками» контракт на два с половиной года. Отметим, что на этой должности англичанин заменил Рафаэля Бенитеса.

Напомним, что Лэмпард находил без клуба с января прошлого года. Ранее он возглавлял «Челси». При нем лондонцы одержали 44 победы, 15 раз сыграли вничью и потерпели 25 поражений.

Добавим, что в данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 20 турах.