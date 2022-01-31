Роман Орещук: Если бы Шевченко возглавил Польшу, нам было бы лучше

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о назначении Чеслава Михневича в сборную Польши перед матчем с Россией.

— Для сборной России, хорошо, что Шевченко не стал руководить сборной Польши?

— Даже не знаю. В данной ситуации не было смысла приглашать иностранца в сборную. Если бы Шевченко возглавил сборную Польши, нам было бы лучше», - передает слова Орещука «РБ-Спорт».

Добавим, что в послужном списке Михневича были такие клубы в тренерской карьере, как: «Лех», «Арка Гдыня», «Ягеллония», «Погонь Щецин», «Термалица», «Легия».

Последним местом работы специалиста была «Легия», он руководил командой на прошлом групповом этапе Лиги Европы, когда команда встречалась со «Спартаком», «Наполи» и «Лестером». Поляки не смогли выйти из этого квартета.

Стыковой матч между Россией и Польшей пройдет 24 марта в «Лужниках».