Семин заявил, что не знает нового тренера сборной Польши

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о новом тренере сборной Польши Чеславе Михневиче.

«Я не знаю нового тренера сборной Польши, не могу прокомментировать его работу. Не поздно ли за чуть больше чем полтора месяца до матча с россиянами назначать нового главного тренера? Это их проблемы, нам нужно думать о том, как самим лучше подготовиться», - приводит слова специалиста ТАСС.

Контракт с 51-летним специалистом действует до конца 2022 года и предусматривает возможность продления сотрудничества.

Добавим, что в послужном списке Михневича были такие клубы в тренерской карьере, как: «Лех», «Арка Гдыня», «Ягеллония», «Погонь Щецин», «Термалица», «Легия».

Последним местом работы специалиста была «Легия», он руководил командой на прошлом групповом этапе Лиги Европы, когда команда встречалась со «Спартаком», «Наполи» и «Лестером». Поляки не смогли выйти из этого квартета.

Стыковой матч между Россией и Польшей пройдет 24 марта в «Лужниках».