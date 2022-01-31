Лысцов получил серьезную травму колена и теперь рискует пропустить концовку сезона

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов, который выступает в «Ахмате» на правах аренды, получил травму колена, которая может не позволить ему доиграть сезон 2021/22.

Как сообщает Metaratings.ru, при подготовке к весенней части сезона футболист получил серьезную травму колена. Есть подозрение, что у него разрыв крестообразной связки.

Права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву», который прошлым летом отдал игрока в аренду в команду Андрея Талалаева.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел 12 матчей за грозненский клуб, отличившись одним забитым мячом при четырех желтых карточках. Срок аренды в «Ахмате» рассчитан до окончания сезона.