Иржи Ярошик: Чалов уже давно в ЦСКА, но он перестал прогрессировать

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал информацию о возможной аренде «Базелем» Федора Чалова до конца сезона.

«Игры Чалова в последних матчах были не очень хорошими. Я смотрю, как играет ЦСКА, и понимаю, что проблема не только в Федоре. Он быстро вырос, и я подумал, что он вот-вот сделает серьезный шаг вперед, станет настоящим лидером и сильным футболистом. Но он уже достаточно много в клубе и теперь перестал прогрессировать.

Может быть, этот переход поможет Чалову. Лига для него вполне нормальная, там можно много забивать, набраться уверенности в себе, а потом вернуться обратно в ЦСКА, — цитирует Ярошика «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.