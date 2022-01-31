«Бавария» ведет переговоры по продлению контракта с Левандовски

Мюнхенская «Бавария» ведет переговоры по продлению контракта с нападающим сборной Польши Робертом Левандовски. Об этом сообщает Sky Germany.

Отметим, что действующее соглашение форварда с «Баварией» истекает в 2023 году. Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за мюнхенский клуб 357 матчей, забил 328 мячей и отдал 68 результативных передач. В составе баварцев Роберт стал семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.