«Манчестер Сити» объявил о трансфере нападающего «Ривер Плейта» Альвареса

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» объявила о трансфере нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса.

Отмечается, что «горожане» согласовали с 21-летним аргентинцем контракт сроком на пять с половиной лет. По информации СМИ, стоимость трансфера составила 18,5 млн евро с учетом бонусов и налогов. Альварес останется в «Ривер Плейт» на правах аренды как минимум до июля 2022 года.

Добавим, что Хулиан является воспитанником «Ривер Плейта». Всего он провел за команду 96 матчей, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач. В составе команды он стал обладателем Кубка Либертадорес.

За сборную Аргентины Альварес дебютировал в июне 2021 года. Цвета национальной команды нападающий защищал в пяти встречах.