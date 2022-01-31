«Базель» подтвердил переговоры с ЦСКА по Чалову

Президент «Базеля» Давид Деген подтвердил, что швейцарский клуб ведет переговоры о пополнении своего состава нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин присоединится к »Базелю» этой зимой на правах аренды до конца сезона-2023/24. При этом в контракте футболиста не будет прописан пункт о выкупе.

«Да, Чалов действительно может перейти в «Базель». Мы ведем продвинутые переговоры с ЦСКА», - приводит слова Дегена Sport24.ru.

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.