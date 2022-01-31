17-летний российский футболист стал игроком «Сарагосы»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что 17-летний футболист не прошедший в дубль сочинской команды стал игроком «Сарагосы».

«Георгий Тунгулияди был у нас на просмотре в «Сочи-2». Тренеру он не подошел, поэтому мы с ним не стали заключать контракт. Потом он перешел в «Сарагосу». О переходе ничего сказать не могу, потому что прошло достаточно времени между этими двумя промежутками. Как он перешел в «Сарагосу» и как там будет играть, тоже не могу предположить», - приводит слова Рубашко Sport24.ru.

Добавим, что Тунгулияди - выпускник aкадемии «Локомотива» и играет на позиции центрального защитника, но имеет опыт выступления на обоих флангах обороны.