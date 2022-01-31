Ковалевски уверен, что новый главный тренер сборной Польши уже готовится к игре с Россией

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски рассказал о том, как работает новый главный тренер национальной команды Чеслав Михневич.

«Он внимательно следит за российским футболом, знает всех игроков сборной России. Михневич и его тренерский штаб уже серьезно готовятся к мартовской игре в Москве. Он очень прагматичный тренер: умеет подбирать тактику своей команды против команды-соперника, старается по-максимуму использовать потенциал своих футболистов. Поэтому у него часто получается успешно выступать против более сильных команд», - приводит слова Ковалевски «Метарейтинг».

Добавим, что последним местом работы Михневича была «Легия», откуда его уволили октябре в связи с неудачными результатами в национальном чемпионате. При этом в Лиге Европы «Легия» успела обыграть в Москве «Спартак» (1:0).

Полуфинал стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира-2022 Россия - Польша пройдет 24 марта.