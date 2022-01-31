«Эвертон» договорился о переходе Деле Алли

Ливерпульский «Эвертон» договорился о трансфере полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Делл Алли. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок подпишет контракт после прохождения медосбледования. Действующее соглашение англичанина со «шпорами» рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 млн евро.

Напомним, что Алли перешел в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года за 6,63 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 269 матчей, забил 67 голов и отдал 61 результативную передачу.