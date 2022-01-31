Колосков отреагировал на назначение Михневича на пост главного тренера сборной Польши

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о новом тренере сборной Польши Чеславе Михневиче.

«Если новый тренер поляков Михневич выиграет у нас, он - хороший специалист. Если нет - плохой», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Контракт с 51-летним специалистом действует до конца 2022 года и предусматривает возможность продления сотрудничества.

Добавим, что в послужном списке Михневича были такие клубы в тренерской карьере, как: «Лех», «Арка Гдыня», «Ягеллония», «Погонь Щецин», «Термалица», «Легия».

Последним местом работы специалиста была «Легия», он руководил командой на прошлом групповом этапе Лиги Европы, когда команда встречалась со «Спартаком», «Наполи» и «Лестером». Поляки не смогли выйти из этого квартета.

Стыковой матч между Россией и Польшей пройдет 24 марта в «Лужниках».