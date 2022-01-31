Черчесов может помочь сборной России подготовиться к стыковым матчам против Польши

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что согласен оказать помощь сборной России в подготовке к стыковому матчу за право выступить на чемпионате мира в Катаре против команды Польши.

«Мы сборной помогаем. Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна. И здесь никаких проблем не будет», - приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Бывший наставник сборной России возглавлял «Легию» в 2015-2016 годах и успел с ней выиграть польскую экстраклассу и Кубок Польши .