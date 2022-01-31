Закария официально стал игроком «Ювентуса»

Пресс-служба менхенгладбахской «Боруссии» объявила о переходе полузащитника Дениса Закарии в туринский «Ювентус».
Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с итальянским клубом.
Напомним, что Закария перешел в «Боруссию» из швейцарского «Янг Бойза» в июле 2017 года за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за немецкий клуб 146 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Рыночная стоимость игрока оценивается в 27 млн евро.
источник: ФК «Боруссия» (Менхенгладбах)