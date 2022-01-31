«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если он не согласится перейти в другой клуб

«Фиорентина» приняла решение расстаться с российским нападающим Александром Кокориным, сообщает foiorentina.it, ссылаясь на La Nazione.

По данным источника, в футболисте заинтересованы клубы российской премьер-лиги, а также турецкие команды. Если форварда не получится продать, то «фиалки» расторгнут с ним контракт, итальянский клуб готов понести все прилагаемые финансовые расходы.

В текущем сезоне Кокорин провел шесть матчей за «Фиорентину», не отличившись результативными действиями.