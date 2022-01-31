Бентанкур перебрался из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур перешел в лондонский «Тоттенхэм». Игрок прошел медицинское обследование и подписал контракт с английским клубом. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Сумма сделки составила 19 миллионов евро. Еще 6 миллионов туринский клуб может получить в качестве бонусов.
Напомним, что Бентанкур перешел в «Ювентус» из аргентинского «Бока Хуниорс» в июле 2017 года за 15,7 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 181 матч, забил три гола и отдал 18 результативных передач. В составе «Старой синьоры» Родриго стал трехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
За сборную Уругвая сыграл 46 встреч.
источник: ФК «Ювентус»