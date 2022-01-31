Кулушевски на правах аренды перешел в «Тоттенхэм»

Пресс-служба туринского «Ювентуса» объявила о трансфере полузащитника команды и сборной Швеции Деяна Кулушевски в лондонский «Тоттенхэм».

«Шпоры» взяли 21-летнего хавбека в аренду на 1,5 года. Общая сумма трансфера составит 10 миллионов евро. У английского клуба есть также опция выкупа игрока за 35 миллионов евро.

Напомним, Кулушевски перешел в «Ювентус» в январе прошлого года из «Аталанты» за 35 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В общей сложности форвард отыграл за туринцев 74 матча, забил девять голов и отдал десять результативных передач.

В составе сборной Швеции футболист провел 20 встреч (один гол).