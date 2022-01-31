Чалов отправился на медосмотр перед переходом в «Базель»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отправился на медицинский осмотр, который ему нужно пройти перед тем, как стать игроком «Базеля», сообщает «Чемпионат».

Ранее поступала информация, что 22-летний россиянин присоединится к швейцарской команде этой зимой на правах аренды до конца сезона-2023/24. При этом в контракте футболиста не будет прописан пункт о выкупе.

Отметим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл за ЦСКА 18 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с командой истекает летом 2024 года.