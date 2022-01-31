«Арсенал» договорился о переходе Деспотовича

Тульский «Арсенал» договорился о подписании контракта с бывшим нападающим казанского «Рубина» Джордже Деспотовичем. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут контракт. Все пункты согласованы.

Напомним, что Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Также в своей карьере футболист защищал цвета «Оренбурга».

Ранее появилась информация, что в услугах нападающего заинтересованы ЦСКА, «Сочи», «Ахмат» и «Химки».