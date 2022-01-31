Новый главный тренер сборной Польши хочет познакомится с костяком национальной команды

Чеслав Михневич, который сегодня занял пост главного тренера сборной Польши, рассказал, как собирается готовится к мартовскому стыковому матчу против России за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Окончательный состав команды будет определён к концу недели. Я считаю, что 50 дней до матча с Россией — это очень много. Во-первых, я постараюсь познакомиться с самыми важными футболистами, составляющими костяк команды», - приводит слова Михневича RT, ссылаясь на Sport.onet.pl.

Напомним, что матч Россия - Польша пройдет в Москве, а победитель этого матча оспорит одну путевку на чемпионат мира с победителем противостояния между Швецией и Чехией.