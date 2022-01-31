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Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»

Действующее соглашение французского футболиста истекает летом 2022 года.
31 января 2022 20:27

Полузащитник испанской «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в английский «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонский клуб получил согласие на трансфер от игрока, его представителей. Игрок подпишет контракт сроком до июня 2026 года.

Ранее стало известно, что испанская команда отказалась продлевать контракт с 24-летним французом на условиях, предложенных представителем футболиста. Отмечалось, что футболист и его агент хотели получить от каталонцев 200 миллионов евро до уплаты налогов за пять лет нового соглашения.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В общей сложности он отыграл за клуб 129 матчей, забил 31 гол и отдал 23 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

источник: El Mundo Deportivo
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