Михневич отправится в Мюнхен на переговоры с Левандовски

Вступивший в должность главного тренера сборной Польши Чеслав Михневич сообщил, что полетит в Мюнхен на переговоры с Робертом Левандовски.

«В команде важны все, но есть игроки, которые являются ключевыми. Я имею в виду, прежде всего,Роберта Левандовски. На этой неделе я снова встречусь с ним, я поеду к нему в Мюнхен. Имея в распоряжении лучшего футболиста в мире, мы должны создать такие условия, которые помогут ему проявить свой потенциал», - приводит слова Михневича Sport.onet.pl.

Напомним, что матч Россия - Польша пройдет в Москве 24 марта, его победитель оспорит одну путевку на чемпионат мира в Катаре с лучшей национальной командой противостояния между Швецией и Чехией.