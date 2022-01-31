Ван де Бек на правах аренды перейдет в «Эвертон»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек перейдет в «Эвертон» на правах аренды. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца сезона. Официально об этом должны объявить в ближайшие часы.

Напомним, что ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за английский клуб 50 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.