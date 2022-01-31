Кучаев рассказал, что получил предложение от «Рубина» полтора года назад

Полузащитник казанского «Рубина» Константин Кучаев раскрыл подробности своего перехода из московского ЦСКА.

«Появилось предложение еще давно, года полтора назад. Я уже тогда задумался, но клуб меня не отпустил. «Рубин» все время проявлял интерес, и сейчас они снова вышли на переговоры. На этот раз ЦСКА согласился», - приводит слова Константина пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Напомним, что Кучаев находился в клубной системе ЦСКА с лета 2015 года. В составе взрослой команды красно-синих он отыграл 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне хавбек провел за армейцев 15 встреч, отличившись одним забитым мячом.