«Спартак» объявил о трансфере Понсе в «Эльче»

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о трансфере аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе в «Эльче».
Отмечается, что испанский клуб арендовал футболиста до конца сезона-2021/22 с правом выкупа, которое может стать обязательным при выполнении определенных обстоятельств.
В текущем сезоне Понсе провел 11 матчей, в которых забил четыре мяча. В последний раз аргентинец выходил на поле 30 сентября в гостевом поединке группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи», в котором он получил травму и восстанавливался вплоть до окончания первой части чемпионата РПЛ.
источник: ФК «Спартак»