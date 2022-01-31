Шварц остался недоволен игрой «Динамо» в первом тайме матча с «Енисеем»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц раскритиковал игру своей команды в товарищеском матче против «Енисея» (2:0).

«Первый тайм мы играли медленно и с недостаточной активностью. Быстрый переход в эпизоде с голом Макарова был хорош, но мы множество раз теряли мяч в простых ситуациях. Второй тайм мы провели намного более динамично во многих компонентах, и в этом заключается причина, почему мы смотрелись в этой половине намного лучше. Для нас это урок, что мы должны играть с необходимой интенсивностью с первых же минут», - приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Игра походила в турецком Белеке, помимо Макарова уже во втором тайме забил Федор Смолов.

Напомним, что «Динамо» занимает второе место в российской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.