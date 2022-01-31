Дмитрий Губерниев: Это обычный круговорот футболистов в природе. Понсе уходит и слава богу

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об уходе аргентинского нападающего московского «Спартака» Эсекиэля Понсе в испанский «Эльче» на правах аренды.

«Это обычный круговорот футболистов в природе. Понсе уходит и слава богу. Пусть ищет себя в другом месте. Надеюсь, что «Спартак» возьмет себе кого-то еще. Усиления команде нужны во всех линиях», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Испанский клуб арендовал футболиста до конца сезона-2021/22 с правом выкупа, которое может стать обязательным при выполнении определенных обстоятельств.

В текущем сезоне Понсе провел 11 матчей, в которых забил четыре мяча. В последний раз аргентинец выходил на поле 30 сентября в гостевом поединке группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи», в котором он получил травму и восстанавливался вплоть до окончания первой части чемпионата РПЛ.