Отец Анджорина: Мы фанаты «Локомотива» на всю жизнь

Отец и агент бывшего защитника «Локомотива» Тино Анджорина заявил, что они покидают московский клуб с добрыми чувствами.

«Я не могу сказать ничего плохого про «Локомотив». У нас только позитивные чувства к красно-зеленым. Мы фанаты «Локо» на всю жизнь», - приводит слова Анджорина-старшего «РБ-Спорт».

Игрок перешел в аренду в клуб «Хаддерсфилд Таун». Аренда будет рассчитана до конца текущего сезона. Отмечается, что «Локомотив» мог выкупить англичанина у «Челси» в январе за 17 млн фунтов стерлингов (20,4 миллионов евро).

Хавбек сыграл семь матчей за «Локомотив» в РПЛ, не сумев отличиться результативными действиями. Текущая трансферная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.