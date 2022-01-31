Лапорта заявил, что «Барселона» близка к подписанию Обамеянга, а Дембеле интересен английскому клубу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клубу, вероятнее всего, удастся подписать нападающего лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга до конца зимнего трансферного окна. Также функционер отметил, что форвард команды Усман Дембеле может перейти в английский клуб.

«Кажется, мы оформим сделку по Обамеянгу. Были предложены различные варианты. Последнее предложение зависит от того, примет ли его игрок. Это английский клуб», - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что испанская команда отказалась продлевать контракт с 24-летним Дембеле на условиях, предложенных представителем футболиста. Отмечалось, что футболист и его агент хотели получить от каталонцев 200 миллионов евро до уплаты налогов за пять лет нового соглашения.

Усман выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В общей сложности он отыграл за клуб 129 матчей, забил 31 гол и отдал 23 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Также «Барселона» достигла договоренности по переходу 32-летнего Обамеянга на правах арендного соглашения до конца сезона-2021/22.

Напомним, что Обамеянг пополнил состав «Арсенала» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.