Стала известна причина срыва трансфера Миранчука из «Аталанты» в «Лацио»

Переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Лацио» сорвался в последний момент. Об этом сообщает Laziochannel.

По информации источника, президента «Аталанты» Антонио Перкасси не устроили финансовые условия сделки. Бергамаски настаивали на том, чтобы римляне арендовали Алескея с обязательным выкупом за 15 млн евро. «Лацио», в свою очередь, хотел заплатить за Миранчука 1 млн евро в январе с правом выкупа за 10 млн евро.

Ранее появилась информация, что российский хавбек имел возможность перейти в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона, однако главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини лично заблокировал данную сделку.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.