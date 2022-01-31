Агент Перейры раскрыл подробности трансфера своего клиента в «Спартак»

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника Кристофера Мартинса Перейры, прокомментировал переход своего клиента из «Янг Бойз» в «Спартак».

«Контракт подписан сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа. Условия обязательного выкупа в соглашении нет. Кристофер очень уверен в своих силах и хочет сыграть за «Спартак», - приводит слова Александра «РБ Спорт».

Напомним, что Перейра пополнил состав «Янг Бойз» в июле 2019 года. Всего за команду он отыграл 68 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Лион» и «Труа». В составе сборной Люксембурга он провел 49 встреч.