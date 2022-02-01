Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Барселону» в качестве свободного агента.

Нападающий расторгнет контракт с «Арсеналом », чтобы стать игроком каталонского клуба, сообщает Goal.com.

Напомним, ранее команды не смогли договорится о зарплате футболиста в случае его аренды. По данным El Mundo Deportivo, «Барселона» будет платить новичку 5 тыс. евро в неделю.

Обамеянг пополнил состав «Арсенала» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.