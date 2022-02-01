«Я, Олег Шатов, возвращаюсь домой». Футболист подписал контракт с «Уралом» (видео)

Полузащитник Олег Шатов вернулся в екатеринбургский «Урал».

«Я, Олег Шатов, возвращаюсь домой. Приходите на стадион, поддерживайте любимую команду, а мы постараемся отплатить вам хорошей игрой. Всем привет», - такое видеообращение записал футболист в клубном инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural)

Напомним, Шатов уже выступал в составе уральцев с 2007 по 2011 год, после чего играл за махачкалинский «Анжи», питерский «Зенит», «Краснодар» и казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2021 года, заявив о приостановке своей карьеры.