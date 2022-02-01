«Олег - родной футболист для нас». Президент «Урала» - о возвращении Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение полузащитника Олега Шатова в екатеринбургскую команду.

«Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, и тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег - родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!», - приводит слова руководителя клубный сайт.

Напомним, Шатов уже выступал в составе уральцев с 2007 по 2011 год, после чего играл за махачкалинский «Анжи», питерский «Зенит», «Краснодар» и казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2021 года, заявив о приостановке своей карьеры.