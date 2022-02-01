Круговой сравнил тренировки Карпина и Семака

Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой сравнил тренировки Сергея Семака и Валерия Карпина соответственно.

«У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле», - приводит слова Кругового Sport24.ru.

Круговой провел 44 матча за «Зенит», отдав при этом пять голевых передач. За сборную России он не выступал, но был вызван на последний сбор национальной команды перед матчами с Кипром и Хорватией.