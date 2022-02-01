Черчесов верит, что сборная России одолеет Грузию в четвертьфинале чемпионата Евро по мини-футболу

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что сборная России по мини-футболу должна выиграть у Грузии в 1/4 финала чемпионата Европы.

«Сейчас та стадия турнира, когда регалии неважны. Каждый может выдать свой лучший матч здесь и сейчас, и также у каждого может что-то не получиться. Играют две команды, имеющие равные шансы на успех. Желаю удачи нашим парням, верю, что они добьются успеха», - приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, что матч Россия-Грузия начнется в 19:00 по московскому времени.