Круговой заявил, что учится у Сантоса

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о конкуренции с Дугласом Сантосом.

«Я еще молод. Дуглас — опытный футболист. Я могу у него учиться. У меня в «Уфе» тоже был такой конкурент — Боян Йокич. У него я тоже много чего взял. Получается, в моей карьере пока что у меня в каждом клубе есть сильный конкурент, который делает меня сильнее. Когда-нибудь и у меня, наверное, будут ученики. В другой команде у меня, возможно, не было бы такой возможности», - приводит слова Кругового Sport24.ru

В текущем сезоне Сантос провел 22 матча за «Зенит», в которых отдал три голевые передачи. На счету Кругового 20 игр и два результативных паса.

Отметим, что бразилец часто выходит также опорным полузащитником и центральном защитником.