«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

«Барселона» может расторгнуть контракт с полузащитником Усманом Дембеле, сообщает El Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что испанская команда отказалась продлевать контракт с 24-летним французом на условиях, предложенных представителем футболиста. Отмечалось, что футболист и его агент хотели получить от каталонцев 200 миллионов евро до уплаты налогов за пять лет нового соглашения.

После этого Дембеле отказался переходить в «Тоттенхэм» и «Челси» в последний день трансферного окна.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В общей сложности он отыграл за клуб 129 матчей, забил 31 гол и отдал 23 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.