Буффон рассказал, как поддерживает концентрацию во время игры

Чемпион мира Джанлуиджи Буффон рассказал Матвею Сафонову, как он не теряет концентрацию во время футбольного матча.

«Если я замечаю, что отключаюсь от игры, потому что не чувствую нужной нервной энергии, то я переключаюсь на идею энтузиазма. Я придумываю в голове что-то фантастическое, выдуманное, это способно стимулировать меня и передать мне энергию», - приводит слова Буффона RT, ссылаясь на YouTube-канал Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне 44-летний вратарь провел 19 матчей за «Парму», пропустив в них 21 мяч и шесть раз сыграв на ноль.